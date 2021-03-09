Путин расширил перечень многодетных родителей с правом на льготный отпуск

Вадим Карасев

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий большему числу многодетных родителей право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Документ опубликован во вторник, 9 марта, на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает изменения в Трудовой кодекс, по которым отпуск в любое время могут получить многодетные родители детей до 18 лет до достижения младшим из них 14 лет. Ранее таким правом могли воспользоваться только те многодетные родители, детям которых не исполнилось 12 лет.

Поясняется, что данная инициатива позволит уделять больше времени воспитанию детей и совмещать время отдыха обоих работающих родителей.

3 марта председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил выделить дополнительные бюджетные места в вузах абитуриентам из многодетных семей. Он объяснил, что для успешной реализации демографической политики в обществе должна зародиться идея, что быть многодетным — это выгодно и престижно. Таким семьям власти могут помочь в устройстве детей в университеты, поскольку часто многодетные родители не могут позволить себе платить за высшее образование детей, а маткапитал предоставляется только дважды. Рыбальченко отметил, что программа по увеличению мест в вузах обеспечит «приоритет инвестиций в семьи с большим количеством детей» и даст им социальный лифт.