России предрекли катастрофически долгое лето

Анастасия Иванова

Китайские ученые прогнозируют, что к 2100 году Россию и другие страны Северного полушария ждут климатические изменения катастрофического характера. Результаты их исследования приводит сайт Phys.org.

Ученые пришли к выводу, что через 80 лет в Северном полушарии лето будет длиться почти полгода, если не предпринимать мер по смягчению последствий изменения климата.

"Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления", — считают специалисты.

Новое исследование показало, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

Продолжение этой тенденции приведет к тому, что зима будет длиться всего два месяца в 2100 году.