Россия и КНР подписали меморандум о создании международной станции на Луне

Вадим Карасев

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Подписание состоялось в формате видеоконференции. Стороны, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, договорились содействовать сотрудничеству по созданию лунной станции с доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров.

Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

В рамках этого проекта РФ и КНР совместно разработают дорожную карту создания станции на Луне, будут сотрудничать при планировании, проектировании и эксплуатации объекта.

Как сообщал NEWSTES, в январе стало известно об исключении российской стороны из проекта Gateway, в рамках которого США вместе с партнерами собираются создавать окололунную орбитальную станцию.