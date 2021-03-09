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Россия поставила рекорд по поставкам продуктов за рубеж

Россия поставила рекорд по поставкам продуктов за рубежФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия поставила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж за 2020 год, передает РБК. Уточняется, что экспорт сельхозпродукции впервые в новейшей истории превысил импорт.

Согласно подсчетам федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза, Россия поставила в другие страны 79 миллионов тонн продукции АПК на 30,7 миллиарда долларов. В целом российское продовольствие покупали в 150 странах, лидерами оказались Китай, Турция и Казахстан, а треть поставок пришлась на зерно.

Тем не менее повторить рекорд в 2021 году, скорее всего, не получится: в конце прошлого года власти обратили внимание на рост цен на продукты, в том числе и те, которые активно вывозились за границу. В итоге для стабилизации цен правительство ввело постоянный механизм регулирования экспорта зерна.

Ранее в марте стало известно, что в глобальном индексе продовольственной безопасности от The Economist Intelligence Unit Россия заняла 24-е место с 73,7 балла. В рамках рейтинга исследователи оценивают страны по четырем критериям: доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, а также разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. Белоруссия обошла Россию, заняв 23-ю строчку списка.

По мнению составителей рейтинга, у стран, набравших более 60 баллов, уровень продовольственной безопасности высокий, а у государств более чем с 80 баллами — очень высокий.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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