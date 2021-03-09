Россиян научили выбирать продукты для блинов

Вадим Карасев

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Роспотребнадзоре россиян научили выбирать продукты для блинов к Масленице. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Основным ингредиентом для блинов остается мука, и очень важно следить, чтобы она не испортилась. «При хранении муки очень важно соблюдать условия, указанные производителем на этикетке. Обязательно просеивайте муку перед замесом теста, это обогатит ее кислородом, а также предотвратит возможное попадание мучных вредителей в кулинарный продукт», — говорится в сообщении.

Что касается творога и сметаны, то при покупке важно смотреть на условия хранения и маркировку. «В составе творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски. Нельзя покупать молочные продукты с истекшим сроком годности», — добавили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор дал советы по выбору начинки для блинов. Покупая замороженные ягоды, нужно обратить внимание на их внешний вид: они не должны быть одним слипшимся куском льда. А мясо эксперты советуют не покупать у случайных лиц, с автомашин и около дорог. «Любые блюда из мяса необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить его от микрофлоры, вызывающей кишечные инфекции, такие как сальмонеллез, дизентерия, и личинок паразитов, таких как свиной и бычий цепень, эхинококк, вызывающих тяжело протекающие паразитарные заболевания», — предупредили в ведомстве.

Ранее член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк предупреждал, что блины — тяжелая пища и есть их каждый день не стоит. По словам диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, максимальная разовая порция блинов на Масленицу для человека с нормальной массой тела не должна превышать 150-200 граммов. По ее словам, в такой порции содержится приемлемое количество сахара, и это позволит избежать переедания и чувства тяжести.

В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.