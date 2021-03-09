Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Россиян предостерегли от проникновения мошенников в мобильный банк

Россиян предостерегли от проникновения мошенников в мобильный банк

Россиян предостерегли от проникновения мошенников в мобильный банкФото: Pixabay.com

Мошенники могут проникать в мобильный банк и красть деньги со счета. Однако такие случаи не очень распространены, и злоумышленникам легче пользоваться социальной инженерией. Об этом в беседе с РИА Новости предостерегли эксперты в сфере информационной безопасности.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов пояснил, что, как правило, уязвимость связана с недостаточной авторизацией и аутентификацией пользователей. В данном случае речь идет о мобильных приложениях или сайтах интернет-банкинга.

По словам руководителя отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослава Бабина, такая уязвимость может привести к тому, что мошенники узнают паспортные данные, расходы, сумму вкладов жертвы и так далее. При совокупности уязвимостей, подчеркнул специалист, злоумышленники могут даже вывести деньги со счета.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин посоветовал удалять из памяти телефона СМС-сообщения с приватной информацией, такой как пароли от сервисов и коды от банковских транзакций.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России задумали ограничить рекламу фастфуда
В России задумали ограничить рекламу фастфуда
Помощник Горбачева ответил Кравчуку на слова об идее сохранить СССР
Помощник Горбачева ответил Кравчуку на слова об идее сохранить СССР
Названы российские города с самыми грубыми водителями
Названы российские города с самыми грубыми водителями
Россиян предостерегли от проникновения мошенников в мобильный банк
Россиян предостерегли от проникновения мошенников в мобильный банк
Коллекторы выяснили основные причины долгов по кредитам
Коллекторы выяснили основные причины долгов по кредитам
В России заморозят цены на мясо птицы
В России заморозят цены на мясо птицы
Татьяна Абрамова верит в излечение Анастасии Заворотнюк
Татьяна Абрамова верит в излечение Анастасии Заворотнюк
Как Шугу поздравили с днем рождения: «С твоим днем самая вкусная пельмешка из Дэгу!»
Как Шугу поздравили с днем рождения: «С твоим днем самая вкусная
Личная жизнь, Тэхён и депрессия: что мы не знали про Шугу из BTS?
Личная жизнь, Тэхён и депрессия: что мы не знали про Шугу из BTS?
Вакцину "Спутник V" в Казахстане получили более 33 тысяч человек
Вакцину "Спутник V" в Казахстане получили более 33 тысяч человек
Соня Йончева примет участие в концерте Пласидо Доминго в Большом театре
Соня Йончева примет участие в концерте Пласидо Доминго в Большом
«Наше завдання — через добробут громад зробити Україну сильною», — Віолета Лабазюк
«Наше завдання — через добробут громад зробити Україну сильною», —

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
Россияне стали реже звонить в банк, но чаще писать в чатах, показал опрос
Россияне стали реже звонить в банк, но чаще писать в чатах, показал
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Захарова рассказала о поздравлениях западных коллег с 8 Марта
Захарова рассказала о поздравлениях западных коллег с 8 Марта
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу

Еще по теме

Раскрыты способы мошенников по взлому бесконтактных платежей
Эксперт раскрыл способы мошенников по взлому бесконтактных платежей
Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi