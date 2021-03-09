Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиян предостерегли от публикации чужих фотографий в соцсетях

Россиян предостерегли от публикации чужих фотографий в соцсетяхФото: Pixabay

Партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова в беседе с агентством «Прайм» предостерегла россиян от публикации чужих фотографий в соцсетях.

По словам эксперта, любая фотография, сделанная другим человеком, является фотографическим произведением, исключительные права на которое принадлежат только автору. Перед публикацией чужого снимка необходимо получить согласие правообладателя.

Всего бывает несколько типов согласий: явное и подразумеваемое. «Например, ставя хэштег по фото, человек подразумевает, что фотографию может увидеть большое количество людей, и они могут репостнуть фото», — подчеркнула она, добавив, что этот вид согласия спорный, поэтому лучше спросить напрямую.

При этом за использовании фотографии без разрешения правообладателя, в том числе, за публикацию в социальных сетях правообладатель вправе обратиться в суд и потребовать от десяти тысяч до пяти миллионов рублей за каждый снимок.

Также возможен вариант, когда человек публикует фотографию с собственным продуктом, но сделанную другим человеком. В таком случае автор снимка может претендовать на доходы от публикации, заключила эксперт.

В августе прошлого года социальную сеть Twitter обвинили в использовании данных пользователей для рекламы. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США направила компании проект исковой жалобы комиссии. В документе сообщается, что в Twitter с 2013 по 2019 год для рекламы использовались телефонные номера и адреса электронной почты пользователей соцсети.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Под резиденцию Зеленского в Конча-Заспе стянули Нацгвардию и полицию: что происходит
Под резиденцию Зеленского в Конча-Заспе стянули Нацгвардию и полицию:
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
Борис Джонсон восхитился Елизаветой II после интервью Меган Маркл и принца Гарри
Борис Джонсон восхитился Елизаветой II после интервью Меган Маркл и
В США потребовали объяснить отсутствие санкций по «Северному потоку-2»
В США потребовали объяснить отсутствие санкций по «Северному потоку-2»
Мендель рассказала, что общего между «подлым» Порошенко и Медведчуком и кто из них сильнее
Мендель рассказала, что общего между «подлым» Порошенко и Медведчуком
«Да какие вы певцы!»: стало известно, из-за чего Агутин конфликтовал с Градским
«Да какие вы певцы!»: стало известно, из-за чего Агутин конфликтовал
Юлия Ауг: «Я не воспитывала дочь»
Юлия Ауг: «Я не воспитывала дочь»
Ингеборга Дапкунайте: «Из-за дурацкой вежливости мою фамилию произносят неправильно»
Ингеборга Дапкунайте: «Из-за дурацкой вежливости мою фамилию
Россиян предостерегли от публикации чужих фотографий в соцсетях
Россиян предостерегли от публикации чужих фотографий в соцсетях
Вильфанд спрогнозировал "величавый" уход зимы из европейской части России
Вильфанд спрогнозировал "величавый" уход зимы из европейской части
Певица Manizha поделилась эмоциями после победы в отборе на «Евровидение»
Певица Manizha поделилась эмоциями после победы в отборе на
В России захотели запретить алкоголикам становиться руководителями
В России захотели запретить алкоголикам становиться руководителями

Топ на сегодня

Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных осложнений COVID-19
Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных
Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19
Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19
Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
Россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов в иностранной валюте за год
Россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов в иностранной валюте

Еще по теме

Перечислены шесть запретных тем для обсуждения в соцсетях
Фото Меркель с "террористом" обсуждают в соцсетях
В Индии выпустили фетву, запрещающую мусульманкам постить селфи в соцсетях
Россиян призвали не выкладывать в интернет фото своих детей из-за педофилов