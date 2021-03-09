Россиянам перечислили семь дешевых продуктов для здорового питания

Вадим Карасев

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В список дешевых продуктов, подходящих для правильного питания, необходимо включить курицу, яйца, сухие бобы, гречку, овощи, растительное масло и куркуму. Такую еду посоветовала покупать россиянам исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева, передает «Комсомольская правда».

Самая доступная основа для сытного блюда — курица или некоторые виды морской рыбы. Так, курица богата легкоусвояемым белком, который становится строительным материалом для клеток, и содержит ряд витаминов. В рыбе, кроме полноценного белка, есть полезные ненасыщенные жиры, все виды витаминов В — важнейшие элементы для правильной работы нервной системы, и микроэлементы — фосфор, калий, хром, селен, кобальт, магний.

Положительно влияют на здоровье и куриные яйца. В белке содержится полноценный набор аминокислот, а желтке — питательные вещества и соединения, например, лютеин и антиоксиданты. При употреблении 3-5 яиц в неделю снижается вероятность возникновения инсульта.

Медведева порекомендовала покупать сухие бобы: сою, маш, красную и белую фасоль, чечевицу, горох. Все бобовые богаты витаминами группы В, марганцем, медью, селеном, цинком. Эти продукты стабилизируют уровень сахара в крови, обеспечивают организм антиоксидантами и улучшают память.

Гречка в свою очередь содержит органические кислоты (яблочную, лимонную, щавелевую, малеиновую), витамины В1, В2, Р, РР, антоцианы, соли железа, кальция, фосфора и микроэлементы, включая медь и цинк. Эта крупа снижает воспаление и уровень холестерина в крови, что предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого полезны обычные овощи — белокочанная капуста, которая содержит 16 аминокислот, витамины С, К и микроэлементы (кремний, калий); свекла, богатая калием и полезными пищевыми волокнами; морковь, в которой много клетчатки и витаминов А, K1, калия и антиоксидантов, и лук, содержащий полезные фруктаны.

Кроме того, эксперт призвала употреблять растительное масло из-за наличия в нем полезных жиров. Они восстанавливают здоровье сердца и сосудов. Также в масле много витамина Е, необходимого для кожи и волос. Этот элемент является антиоксидантом, который нормализует метаболизм, способствует сохранению молодости, обладает противоопухолевым действием и повышает иммунитет. Полезные жиры улучшают функционирование клеток нервной ткани и головного мозга, защищают от развития атеросклероза, участвуют в построении мембран клеток.

Также стоит обратить внимание на куркуму, содержащую вещество куркумин. Оно обладает мощным противовоспалительным действием и является сильным антиоксидантом. Вещество борется с воспалением на молекулярном уровне и участвует в противоокислительных реакциях в организме. Это свойство помогает в борьбе с болезнями сердца, раком, метаболическим синдромом, болезнью Альцгеймера.

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