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Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

Россиянам рассказали о следующих длинных выходныхФото: Максим Блинов / РИА Новости

Следующие длинные выходные в России ожидаются в мае — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы. Об этом гражданам напомнили в Роструде, передает ТАСС.

Таким образом первые две рабочие недели в мае будут четырехдневными. Рабочими окажутся дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом ожидается одна сокращенная трудовая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

После этого длинные выходные будут в ноябре. Так, россиянам предстоит трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. На пятницу, 5 ноября, перенесен выходной день с субботы, 2 января. Так, дни с 1 по 3 ноября будут рабочими, а с 4 по 7 ноября — выходными.

Последняя рабочая неделя 2021 года будет сокращенной и завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря объявлен выходным.

Ранее россиянам рассказали, что текущая неделя будет короткой в связи с 8 Марта. Праздник сократил рабочую неделю до четырех дней — трудовыми будут 9, 10, 11 и 12 марта.

Россия

По материалам: lenta.ru
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