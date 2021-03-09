Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам спрогнозировали приход весны

Россиянам спрогнозировали приход весныРоман ВильфандФото: Нина Зотина / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в беседе с РИА Новости приход весны в европейской части России.

По его словам, россиян после аномальных морозов ожидает резкое потепление в пятницу, 12 марта, а к выходным столбики термометров будут подниматься выше нуля.

Синоптик отметил, что центр Европейской России окажется в зоне сходимости воздушных потоков. «Потоки сходятся именно в центре Европейской России, потому будет затягивать теплые воздушные массы с запада и востока», — пояснил Вильфанд. Он отметил, что резкое повышение температур произойдет за счет втягивания воздушных масс с юго-востока и юго-запада.

Потепление будет сопровождаться облачной погодой с осадками. В ночь на субботу, 13 марта, ожидается восемь-десять градусов мороза, днем потеплеет до ноля, а к воскресенью, 14 марта, столбики термометров достигнут положительных значений. В воскресенье, по словам Вильфанда, также пройдет небольшой дождь.

Ранее Вильфанд предсказал жителям европейской части России величавый уход зимы. По его словам, со вторника, 9 марта, установится антициклональный режим, давление резко возрастает и погода будет по-настоящему зимней.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Милана Тюльпанова: «Кержаков совсем перестал интересоваться сыном»
Милана Тюльпанова: «Кержаков совсем перестал интересоваться сыном»
Человек-легенда. Полет в космос, история любви с женой и загадка гибели Юрия Гагарина
Человек-легенда. Полет в космос, история любви с женой и загадка
Создатели «Спутника V» потребовали извинений от регулятора ЕС
Создатели «Спутника V» потребовали извинений от регулятора ЕС
Россиянам спрогнозировали приход весны
Россиянам спрогнозировали приход весны
Россиянам перечислили семь дешевых продуктов для здорового питания
Россиянам перечислили семь дешевых продуктов для здорового питания
Роскомнадзор потребовал заблокировать собирающих данные ботов в Telegram
Роскомнадзор потребовал заблокировать собирающих данные ботов в
Собчак рассказала об опыте употребления наркотиков
Собчак рассказала об опыте употребления наркотиков
Ширвиндт процитировал последние слова Андрея Миронова перед смертью
Ширвиндт процитировал последние слова Андрея Миронова перед смертью
В России предложили обменивать валюту и брать кредиты по правам
В России предложили обменивать валюту и брать кредиты по правам
В США школьник принес на урок и случайно взорвал самодельную бомбу
В США школьник принес на урок и случайно взорвал самодельную бомбу
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет весенняя погода
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет весенняя погода
Все равно богиня! 55-летняя Марина Зудина не стесняется показать себя без макияжа
Все равно богиня! 55-летняя Марина Зудина не стесняется показать себя

Топ на сегодня

Врачи оценили риск заразиться коронавирусом через цветы
Врачи оценили риск заразиться коронавирусом через цветы
Россияне стали реже звонить в банк, но чаще писать в чатах, показал опрос
Россияне стали реже звонить в банк, но чаще писать в чатах, показал
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Захарова рассказала о поздравлениях западных коллег с 8 Марта
Захарова рассказала о поздравлениях западных коллег с 8 Марта
Пушкова удивила попытка главы МИД Словакии спародировать Кулебу
Пушкова удивила попытка главы МИД Словакии спародировать Кулебу

Еще по теме

Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет весенняя погода
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов
Вильфанд пообещал потепление в Москве в конце недели
Синоптик пообещал россиянам резкую оттепель