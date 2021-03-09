Россияне назвали профессии, зарплаты в которых считают неоправданно завышенными

Вадим Карасев

Большинство россиян считают, что политики получают неоправданно высокие зарплаты, — таковы результаты исследования компании Ipsos, которые публикует РБК. В перечень "переоцененных" профессий также попали банкиры, полицейские и программисты.

79% опрошенных заявили о слишком больших доходах именно у политиков, 61% назвали банкиров. Схожие, но заметно отличающиеся цифры получаются, если проводить такой опрос во всем мире (71% и 41%). Каждый четвертый россиянин считает, что наиболее переоценен труд полицейских, еще 14% называют IT-шников.

Есть категории, которые, по мнению россиян, получают ровно столько, сколько должны, — это бухгалтеры (62%), компьютерные инженеры (60%), работники магазинов (57%). Лишь 10% говорят так о политиках.

На другом конце рейтинга располагаются соцработники (их зарплаты называют слишком низкими 71% респондентов), следом идут медсестры (70%) и нянечки (69%). Наконец, 63% уверены, что в стране недостаточно оплачивается работа учителей.