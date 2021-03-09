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Россияне спасли вмерзшую в лед собаку

Россияне спасли вмерзшую в лед собакуФото: kaluganews.com

Россияне спасли собаку, которая вмерзла в лед на обочине дороги в Калуге. Об этом сообщила директор центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина, передает портал Kaluganews.

Матюшина отметила, что пока неизвестно, почему собака оказалась вдали от жилых домов. Люди откопали животное и отвезли в клинику с травмой позвоночника, из -за которой не двигаются задние лапы. В ближайшее время потребуется помощь опытного хирурга.

Зоозащитники постараются найти пострадавшей собаке хозяина, но пока она останется в приюте.

В августе прошлого года в Перми двое подростков спасли собаку, которая упала в Каму и не могла выбраться по крутому склону. На кадрах со спасением видно, что собака плавает у склона и не может залезть на него. Один из подростков вытаскивает собаку за ошейник, держась за веревку в руках второго мальчика — с ее помощью он помогает приятелю подняться.

Россия

По материалам: lenta.ru
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