Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянин угнал грузовик и врезался на нем в автомобиль полиции

Россиянин угнал грузовик и врезался на нем в автомобиль полиции

Россиянин угнал грузовик и врезался на нем в автомобиль полицииФото: Vesti-yamal.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе местный житель угнал грузовой автомобиль и врезался на нем в полицейскую машину. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, передает РИА Новости.

По данным ведомства, авария произошла 7 марта. Россиянин 1998 года рождения, предположительно, был пьян. На угнанном грузовике он выехал на встречную полосу и столкнулся со служебным автомобилем УАЗ. Пострадали сотрудник полиции и пассажир служебного автомобиля. Им назначено амбулаторное лечение.

В ГИБДД уточнили, что в полицию обратился представитель местной компании, который сообщил об угоне автомобиля «Урал», попавшего в аварию с полицейской машиной. Подозреваемого задержали, проводится проверка.

Как сообщили в МЧС, ДТП с «Уралом» и полицейским УАЗом произошло рано утром 7 марта в Новом Уренгое, в районе моста на улице Центральная Магистраль.

В феврале пьяный житель Приморья без водительских прав угнал автобус и протаранил несколько полицейских автомобилей. В отношении него составили несколько материалов об административных правонарушениях, а также возбудили уголовное дело по статье о «Неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения».

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Новый состав правительства Мордовии определят к лету
Новый состав правительства Мордовии определят к лету
В России предложили ограничить рекламу фастфуда
В России предложили ограничить рекламу фастфуда
Кроссовки Adidas Yeezy Boost 700 – спортивная классика
Кроссовки Adidas Yeezy Boost 700 – спортивная классика
Российский инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Российский инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19
В Европе пожаловались на перебои с поставками вакцины
В Европе пожаловались на перебои с поставками вакцины
Россиянин угнал грузовик и врезался на нем в автомобиль полиции
Россиянин угнал грузовик и врезался на нем в автомобиль полиции
Юлия Савичева: «Уходила от мужа из-за вспыльчивости»
Юлия Савичева: «Уходила от мужа из-за вспыльчивости»
Конфликт с коллегами или смена приоритетов? Почему Наталия Медведева покинула Comedy Woman
Конфликт с коллегами или смена приоритетов? Почему Наталия Медведева
Эксперт рассказал, кто выиграет от антироссийских санкций
Эксперт рассказал, кто выиграет от антироссийских санкций
Как и где купить акции Google? Детальный обзор
Как и где купить акции Google? Детальный обзор
В сети жестоко хейтят победительницу национального отбора Манижу: «Переизбрать!Такое дерьмище песня!»
В сети жестоко хейтят победительницу национального отбора Манижу:
«Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют»: Ольга Бузова накинулась на партнершу Давы по «Танцам со звездами»
«Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют»: Ольга

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Захарова рассказала о поздравлениях западных коллег с 8 Марта
Захарова рассказала о поздравлениях западных коллег с 8 Марта
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу

Еще по теме

Два грузовика и легковушка столкнулись в Подмосковье
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Наро–Фоминском районе
Два человека погибли в ДТП с грузовиком и автобусом в Ленобласти
Житель Зианчуринского района Башкорстостана угнал сразу 2 трактора