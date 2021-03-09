Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Российские продюсеры оценили победу певицы Manizha в отборе на «Евровидение»

Российские продюсеры оценили победу певицы Manizha в отборе на «Евровидение»

Российские продюсеры оценили победу певицы Manizha в отборе на «Евровидение»ManizhaФото: @manizha

Российские музыкальные продюсеры оценили победу певицы Manizha (Манижи Сангин) в отборе на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» от России. Все они готовы поддержать исполнительницу, сообщает РЕН ТВ.

Так, Иосиф Пригожин признался, что не слышал ее хитов, однако видел ее выступление и считает Manizha достойной певицей. При этом продюсер отметил, что он всегда болеет за первое место для России.

Оценил ее творчество и Виктор Дробыш. «Manizha — хорошая певица. Ну и слава богу, дай бог ей хорошо и весело выступить», — пожелал продюсер, признавшись, что не видел ее выступления на отборе.

Их коллега Сергей Пудовкин признался, что не слышал об исполнительнице и не знаком с ее творчеством. Тем не менее он пожелал девушке успешного выступления и поддержки от России и других стран.

О победе Manizha по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Кроме нее в числе претендентов на участие в «Евровидении-2021» от России были Антон Беляев и группа Therr Maitz и группа 2Маши.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Аргентина выдала России колумбийца, обвиняемого в краже драгоценностей
Аргентина выдала России колумбийца, обвиняемого в краже драгоценностей
Колонны из России заходят по ночам: террористы на Донбассе активно готовятся к боевым действиям, — правозащитники
Колонны из России заходят по ночам: террористы на Донбассе активно
Российские продюсеры оценили победу певицы Manizha в отборе на «Евровидение»
Российские продюсеры оценили победу певицы Manizha в отборе на
Лоза раскритиковал певицу Manizha и назвал ее никому не нужной
Лоза раскритиковал певицу Manizha и назвал ее никому не нужной
Автор песен для «Евровидения» оценил номер участницы от России
Автор песен для «Евровидения» оценил номер участницы от России
Россияне назвали профессии, зарплаты в которых считают неоправданно завышенными
Россияне назвали профессии, зарплаты в которых считают неоправданно
Супруга британского принца Гарри заявила о расизме в королевской семье
Супруга британского принца Гарри заявила о расизме в королевской семье
Более 700 тысяч человек вакцинированы в Москве от коронавируса
Более 700 тысяч человек вакцинированы в Москве от коронавируса
Доктор Мясников раскрыл самые полезные продукты для женщин
Доктор Мясников раскрыл самые полезные продукты для женщин
Вассерман хочет участвовать в выборах в Госдуму
Вассерман хочет участвовать в выборах в Госдуму
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения

Топ на сегодня

Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике западных вакцин
Песков назвал чушью сообщения о причастности России к критике
Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных осложнений COVID-19
Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от COVID-19
Песков опроверг причастность России к критике западных вакцин от
Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19
Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19

Еще по теме

Раскрыты первые слова певицы Manizha после победы в отборе на «Евровидение»
Певица Manizha назвала цель участия в «Евровидении»
Певица Manizha поедет на «Евровидение» от России
Автор песен для «Евровидения» оценил номер участницы от России