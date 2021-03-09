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Российские вирусологи предупредили о сюрпризах новой волны коронавируса

Российские вирусологи предупредили о сюрпризах новой волны коронавирусаФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Следующий подъем заболеваемости COVID-19 в российской столице ожидается осенью, скорее всего, он не будет резким. Такой прогноз в разговоре с «Вечерней Москвой» сделали опрошенные вирусологи.

Так, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский напомнил, что на течение пандемии влияет сезонность инфекции. В связи с этим есть основания считать, что новая волна коронавируса наступит осенью, а летом всплеска заболеваемости не будет.

В то же время вирусолог указал на то, что, пока вакцинация не началась в полном объеме, поведение эпидемии неконтролируемо. «Вирус коварный, возможны сюрпризы. Возьмите Италию или Чехию: климат у них мягче, а ситуация с COVID-19 плохая, они не справились. У нас все не так плохо», — сказал ученый.

Профессор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился с тем, что рост заражений произойдет осенью. Однако очередной пик вряд ли будет таким же тяжелым, как предыдущий. «Эпидемия не закончилась. Если мы перестанем соблюдать противоэпидемические меры, и вакцинация окажется слабой, то к осени мы получим подъем», — пояснил он. Кроме того, возможен «печальный сценарий» с возвращением ограничений, если люди в одночасье откажутся от масок.

По оценке Альтштейна, Москва находится на пути к плато по заболеваемости, и показатели остаются на одном и том же высоком уровне.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заметил вызывающую беспокойство тенденцию в ситуации с коронавирусом в России. Речь идет о замедлении темпов снижения заболеваемости COVID-19. Так, явно выраженная кривая стала более пологой.

Россия

По материалам: lenta.ru
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