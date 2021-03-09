Российские власти решили усилить контроль за ценами

Вадим Карасев

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Правительство России решило ввести постоянный мониторинг цен на товары и услуги, чтобы реагировать на их потенциальный рост. Распоряжением об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Усиление контроля со стороны властей позволит наладить анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен, отмечается в сообщении. Мониторингом займется Минэкономразвития вместе с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Если произойдет рост цен, то в кабмин будут направлять предложения по мерам их регулирования.

За министерствами и ведомствами закрепляются товары и услуги, за которые они будут нести ответственность. Например, в ведении Минсельхоза — продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций).

Ранее стало известно, что российские производители мяса птицы и ретейлеры заключили соглашение, по которому они временно заморозят оптовые цены на продукцию. Срок действия неформального договора рассчитан на три недели. В соглашении приняли участие Национальный союз птицеводов («Черкизово», «Продо», ГАП «Ресурс») и Ассоциация компаний розничной торговли (Х5 Retail Group, «Магнит», «Ашан»). Цена за килограмм тушки цыпленка зафиксирована на уровне 145 рублей.