Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российские власти решили усилить контроль за ценами

Российские власти решили усилить контроль за ценамиФото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Правительство России решило ввести постоянный мониторинг цен на товары и услуги, чтобы реагировать на их потенциальный рост. Распоряжением об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Усиление контроля со стороны властей позволит наладить анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен, отмечается в сообщении. Мониторингом займется Минэкономразвития вместе с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Если произойдет рост цен, то в кабмин будут направлять предложения по мерам их регулирования.

За министерствами и ведомствами закрепляются товары и услуги, за которые они будут нести ответственность. Например, в ведении Минсельхоза — продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций).

Ранее стало известно, что российские производители мяса птицы и ретейлеры заключили соглашение, по которому они временно заморозят оптовые цены на продукцию. Срок действия неформального договора рассчитан на три недели. В соглашении приняли участие Национальный союз птицеводов («Черкизово», «Продо», ГАП «Ресурс») и Ассоциация компаний розничной торговли (Х5 Retail Group, «Магнит», «Ашан»). Цена за килограмм тушки цыпленка зафиксирована на уровне 145 рублей.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Врио главы Мордовии назвал ситуацию в регионе критической
Врио главы Мордовии назвал ситуацию в регионе критической
Семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле и погибла
Семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле и
В России впервые с октября выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса
В России впервые с октября выявили менее 10 тысяч новых случаев
В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
ООН проведет переговоры с талибами
ООН проведет переговоры с талибами
Европарламент лишил неприкосновенности мятежного главу Каталонии
Европарламент лишил неприкосновенности мятежного главу Каталонии
В России упростили досрочный выход на пенсию по нескольким профессиям
В России упростили досрочный выход на пенсию по нескольким профессиям
Российские власти решили усилить контроль за ценами
Российские власти решили усилить контроль за ценами
Производители временно заморозят цены на мясо птицы
Производители временно заморозят цены на мясо птицы
На "Евровидение" от России поедет таджичка с песней "Русская женщина", написанной с израильскими композиторами
На "Евровидение" от России поедет таджичка с песней "Русская
Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям
Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям
В России ввели постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги
В России ввели постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед

Еще по теме

В России ввели постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
В России заморозят цены на мясо птицы
Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен