Российские власти заверили в невозможности дефицита
В России невозможен дефицит продуктов питания, а рост цен останется в пределах прогнозной инфляции. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает РИА Новости.
Он заверил, что, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай в текущем году будет хорошим. Что касается отдельных товаров, то подорожание возможно из-за объективных факторов.
Вместе с тем, подчеркнул Евтухов, рост цен на другие категории продуктов может оказаться незначительным, а поскольку инфляция берется по всей группе товаров, то в среднем она будет невысокой.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле довольны действиями правительства по борьбе с ростом цен. В свою очередь, кабмин начал постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги.
Конкретные министерства и ведомства должны будут следить за группами товаров и услуг и в случае неоправданного роста цен предлагать меры реагирования. Например, в ведение Минсельхоза попадут 12 позиций, среди них продукты питания и табачные изделия.