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Российской экономике предсказали худшее

Российской экономике предсказали худшее

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста ВВП России на 2021 год. Об этом говорится в ее докладе.

Согласно новой оценке, экономика страны в этом году увеличится на 2,7 процента, а не на 2,8 как предсказывалось в декабре. Однако в следующем году рост должен составить 2,6 процента против прежнего прогноза в 2,2 процента.

ОЭСР ожидает увеличение темпов роста мирового ВВП на ближайшие два года. Глобальный ВВП в 2021 году, по прогнозам, взлетит на 5,6 процента по сравнению с декабрьской оценкой в 4,2 процента. Прогноз на следующий год улучшен до четырех процентов с 3,7.

В докладе отмечается, что глобальные экономические перспективы заметно улучшились из-за вакцинации, а также благодаря мерам дополнительной финансовой поддержки в рядах стран. Эксперты считают, что программа стимулирования экономики США на 1,9 триллиона долларов ускорит восстановление экономики во всем мире.

В докладе ОЭСР также сказано, что рост американской экономики в этом ожидается на уровне 6,5 процента. Китай по этом показателю обгонит США, там увеличение составит 7,8 процента.

Сенат конгресса США 6 марта утвердил пакет мер по стимулированию американской экономики. Согласно пакету предлагаемых мер, около 415 миллиардов долларов пойдут на поддержку мер по борьбе с коронавирусом, около триллиона долларов — на прямые выплаты домохозяйствам и примерно 440 миллиардов долларов — на выплаты малым предприятиям.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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