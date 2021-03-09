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Русский актер из «Игры престолов» вспомнил о пытках электрошокером

Русский актер из «Игры престолов» вспомнил о пытках электрошокеромЮрий КолокольниковФото: Алексей Даничев / РИА Новости

Русский актер Юрий Колокольников, снявшийся в популярном сериале «Игра престолов», вспомнил о пытках электрошокером в 15 лет. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.

Артист рассказал, что в подростковом возрасте приехал на Киевский вокзал, чтобы продать краденый компьютер. Он сел в машину к людям, которые якобы хотели приобрести технику, однако позднее выяснилось, что это были представители милиции, которые отвели его в отделение.

По словам актера, там его начали пытать электрошокером, чтобы он сдал тех, от кого получил компьютер. «Понятно, что это, блин, зашквар, или как там говорят. Но я это пережил», — сказал Колокольников.

Колокольников отметил, что провел в изоляторе двое суток, а затем за ним приехал отец. Он подчеркнул, что не думает о мести и обычно не прибегает к рукоприкладству при решении конфликтов.

40-летний Юрий Колокольников сыграл в сериале «Игра престолов» одичалого Стира, предводителя клана людоедов. В России актер снимался в телесериале «Дети Арбата», фильмах «Бумер-2», «Бесы» и «Интимные места».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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