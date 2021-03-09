Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле и погибла

Семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле и погибла

Семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле и погиблаКадр: ussurmedia.ru

В Приморье семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле и погибла. Об этом сообщили в краевой прокуратуре, передает РИА Новости.

Машина утонула в реке Раздольная недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе. Водолазы достали из воды тела двух человек — матери и сына.

В пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску рассказали, что в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о пропаже двух взрослых и троих несовершеннолетних. Семья выехала на рыбалку в направлении поселка Тавричанка на автомобиле Nissan Datsun.

Обновлено: По данным Telegram-канала LifeShot, мертвую женщину обнаружили на берегу. Предварительно, она смогла выбраться из тонущего автомобиля, но замерзла. Тела троих детей в возрасте от 7 до 14 лет достали из воды, поиски тела отца продолжаются.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники МЧС, а также прокурор района. Прокуратура в том числе проверит, какие профилактические меры принимали органы местного самоуправления.

В августе 2020 года житель Саратовской области оставил автомобиль без ручника и утопил восьмилетнего племянника, находившегося на переднем пассажирском сиденье. Машина внезапно покатилась в воду, и мужчина не смог его удержать. Он нырнул за ним, разбил стекло, но не нашел мальчика в салоне. Позднее тело ребенка обнаружили водолазы.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Врио главы Мордовии назвал ситуацию в регионе критической
Врио главы Мордовии назвал ситуацию в регионе критической
Семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле и погибла
Семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле и
В России впервые с октября выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса
В России впервые с октября выявили менее 10 тысяч новых случаев
В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
ООН проведет переговоры с талибами
ООН проведет переговоры с талибами
Европарламент лишил неприкосновенности мятежного главу Каталонии
Европарламент лишил неприкосновенности мятежного главу Каталонии
В России упростили досрочный выход на пенсию по нескольким профессиям
В России упростили досрочный выход на пенсию по нескольким профессиям
Российские власти решили усилить контроль за ценами
Российские власти решили усилить контроль за ценами
Производители временно заморозят цены на мясо птицы
Производители временно заморозят цены на мясо птицы
На "Евровидение" от России поедет таджичка с песней "Русская женщина", написанной с израильскими композиторами
На "Евровидение" от России поедет таджичка с песней "Русская
Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям
Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям
В России ввели постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги
В России ввели постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед

Еще по теме

В Харькове полиция проверяет информацию о минировании рынка и вокзала
На улице в Одессе полиция обнаружила сверток с тротилом
В Приморье cотрудники экстренных служб ищут двоих человек, провалившихся под лед на озере
Люди погибли в автомобиле, ушедшем под лёд в Хабаровском крае