Широкий четверг в марте 2021 года: дата празднования, традиции и обряды

Вадим Карасев

Масленичная неделя в самом разгаре, и в четверг празднуют начало «Широкой» Масленицы. Соблюдение традиций и обрядов этого дня помогает привлекать в жизнь благополучие и перемены к лучшему.

Масленица — это целая неделя праздников, и каждый ее день носит свое название. В 2021 году Широкий четверг отметят 11 марта, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с основными традициями и обрядами празднования начала Широкой Масленицы.

Широкая Масленица выпадает на четверг, и с этого дня начинаются массовые гуляния с шуточными боями, концертами и развлечениями, которые радуют всех от мала до велика. С четверга начинается беззаботное время, когда домашние обязанности можно отложить, чтобы насладиться общением с близкими и друзьями, погулять на ярмарках и посетить развлекательные мероприятия.

По традиции в Широкий четверг начинают ходить по улицам, распевая песни и частушки, водят хороводы вокруг чучела и желают друг другу всего самого хорошего. В этот день вновь лакомятся блинами, ходят в гости и привечают всякого, кто появится на пороге.

Главной традицией Широкого четверга остаются народные забавы. В древности в этот день разгорались шуточные войны за взятие снежных крепостей. Игра в снежки вовлекала не только подрастающее поколение, но и взрослых.

В прежние времена немаловажным было объехать деревню на санях, запряженных лошадьми, по часовой стрелке. Этот обряд помогал весне победить зимние холода и помочь солнечным лучам растопить снег.

Доброй традицией остается угощение блинами и отварами целебных трав, которые придают бодрости и напоминают о скором наступлении долгожданного тепла. Хозяйки заговаривали напитки на счастье, любовь и процветание, чтобы прогнать неприятности из дома и семьи.

По традиции широкий четверг — это время для веселья, когда категорически запрещено злиться и конфликтовать, потакать дурным привычкам и вести себя неподобающим образом. Считается, что тем, кто будет грустить или злиться в любой из дней масленичной недели, не видать удачи на протяжении всего года.