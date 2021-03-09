Школьники Москвы смогут принять участие во II этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике

Влада Некрасова

Школьники Москвы смогут принять участие во втором этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Мероприятие пройдет в дистанционном формате. Выполненные работы принимают до 3 апреля на сайте олимпиады. Попробовать свои силы могут все желающие (участие в первом этапе необязательно).

Олимпиада проводится в трех возрастных категориях: младшей, средней и старшей. Команда может состоять из одного или двух участников и тренера.

Отмечается, что второй этап содержит задачи по программированию и конструированию.

Команды, успешно выполнившие задания, пригласят на городской финал, его планируется провести 17 апреля.

Олимпиада Центра педагогического мастерства по робототехнике проводится с 2018 года. Организаторами соревнования выступают Департамент образования и науки города Москвы, Центр педагогического мастерства и Лаборатория инженерных образовательных проектов.