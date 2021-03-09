Школьники Москвы смогут принять участие во II этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике
Школьники Москвы смогут принять участие во втором этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.
Мероприятие пройдет в дистанционном формате. Выполненные работы принимают до 3 апреля на сайте олимпиады. Попробовать свои силы могут все желающие (участие в первом этапе необязательно).
Олимпиада проводится в трех возрастных категориях: младшей, средней и старшей. Команда может состоять из одного или двух участников и тренера.
Отмечается, что второй этап содержит задачи по программированию и конструированию.
Команды, успешно выполнившие задания, пригласят на городской финал, его планируется провести 17 апреля.
Олимпиада Центра педагогического мастерства по робототехнике проводится с 2018 года. Организаторами соревнования выступают Департамент образования и науки города Москвы, Центр педагогического мастерства и Лаборатория инженерных образовательных проектов.