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Шоу на ледовой арене и фейерверки: сюрприз Джигана растрогал Оксану Самойлову до слез

Шоу на ледовой арене и фейерверки: сюрприз Джигана растрогал Оксану Самойлову до слез

Многодетная мама показала, какой сюрприз для нее и троих дочерей устроил супруг в честь 8 марта. На льду «ЦСКА Арены» Оксану Самойлову и девочек ждало выступление фигуристов, фейерверки и праздничный ужин.

На экранах под потолком ледового комплекса транслировали поздравление рэпера. Оксана оказалась очень растрогана сюрпризом мужа и не могла сдержать слез. Освещение в зале было приглушенным и гармонировало с оформлением круглого стола, установленного на катке.

«Это видео вчерашнего сюрприза, который муж подготовил для нас. Еще спрашивал, есть ли у меня какие-то догадки. Арендованную арену со всем этим великолепием отгадать просто невозможно. Это было так трогательно и восхитительно, что у меня возникло ощущение, будто я в каком-то ультраромантическом фильме нахожусь. Кажется, так бывает только в кино, но точно не в реальности. В нашей семье было не все идеально, но вот такие моменты вселяют надежду на лучшее и на любовь», — рассказала Оксана о полученных эмоциях.


В последнее время у Оксаны и Джигана в отношениях наступило потепление. В феврале они устроили вечеринку в честь первого года жизни Давида, своего долгожданного сына. В тот день Самойлова вспоминала, что появление малыша сопровождалось сильными переживаниями.

«Давид лежал под кислородной трубкой, датчиками и катетерами в отдельном боксе под наблюдением. Он был таким крошечным, в трубках. Боже, как я рыдала! Никто не говорил, что с ним. Взять его с собой в палату не разрешили. Я смогла с ним побыть только 15 минут. На следующий день пришли доктора и сказали, что у него при рождении одно легкое не раскрылось до конца. Но в течение суток все пришло в норму. Через пару часов мне привезли Давида и сказали, что мы можем ехать домой», — делилась Оксана. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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