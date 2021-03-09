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Скандальный телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл

Скандальный телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган МарклПирс МорганФото: MARIO ANZUONI / Reuters

Скандальный британский телеведущий Пирс Морган (Piers Morgan) уволился после того, как в эфире программы Good Morning Britain раскритиковал принца Гарри и Меган Маркл за их заявления о расизме и давлении со стороны королевской семьи. Так, Морган отметил, что супруги «предали королеву». Об этом сообщает ITV News.

Согласно заявлению телеканала ITV, ведущий принял данное решение после того, как стало известно о начале расследования со стороны британского медиарегулятора Ofcom в отношении программы Good Morning Britain. Ведомство рассмотрит выпуск, показанный в понедельник, на предмет оскорблений и нанесения обид. Отмечается, что на программу Моргана поступило более 40 тысяч жалоб.

Ранее Букингемский дворец выступил с официальным заявлением по поводу интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. «Вся семья была опечалена после того, как в полной мере узнала, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган, — говорится в нем.

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.

Морган — один из самых известных британских телеведущих. Его резкие высказывания часто подвергаются критике со стороны зрителей. В январе журналист предложил похудеть людям с ожирением, тем самым вызвав негативную реакцию в соцсетях.

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По материалам: lenta.ru
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