СМИ: "любовница" Мамаева из Испании похвасталась положительным тестом на беременность

Вадим Карасев

31-летняя Алана Мамаева недавно обвинила своего мужа в новой измене, выложив фото его предполагаемой любовницы из Испании Ирен Гарсии Морено. Последняя спустя неделю после скандала похвасталась положительным тестом на беременность, сообщает "Рен ТВ".

29-летняя Ирен Гарсия Морено опубликовала интригующее фото в Международный женский день. На снимке можно увидеть положительный тест на беременность.



Как отмечается, через несколько часов после этого испанка опубликовала в Stories фото с бокалом вина, который она подняла за столом с мужчиной. Лица последнего при этом не видно на снимке.

Напомним, жена Павла Мамаева опубликовала в Stories серию постов, посвятив их неверности футболиста.

"Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК "Ростов", — написала Алана.

Жена Павла Мамаева считает, что футболист якобы изменил ей с 29-летней испанкой по имени Ирен.

Алана опубликовала в Stories фото удостоверения личности девушки, которую она заподозрила в связи со своим супругом.

По словам жены Мамаева, знакомые рассказали ей о похождениях супруга в перерывах между его тренировками.

Как отмечает издание Sport24, адвокат Гарсии Морено Тереза Буэйес после случившегося собирается подать против Аланы иск в Испании, желая добиться для супруги футболиста запрета на въезд в европейскую страну. При этом Тереза Буэйес обвинила Алану в угрозах убийства.

Напомним, звездная пара состоит в браке с 2013 года и воспитывает дочь. В 2018 году Алана узнала после ареста спортсмена, что он изменял ей, однако в конце концов приняла решение простить мужа и сохранить семью.



Как писал NEWSTES, ранее жена Мамаева попала в больницу из-за отравления таблетками, полиция проводит проверку.