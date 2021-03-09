Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ: "любовница" Мамаева из Испании похвасталась положительным тестом на беременность

СМИ: "любовница" Мамаева из Испании похвасталась положительным тестом на беременность

31-летняя Алана Мамаева недавно обвинила своего мужа в новой измене, выложив фото его предполагаемой любовницы из Испании Ирен Гарсии Морено. Последняя спустя неделю после скандала похвасталась положительным тестом на беременность, сообщает "Рен ТВ".

29-летняя Ирен Гарсия Морено опубликовала интригующее фото в Международный женский день. На снимке можно увидеть положительный тест на беременность.

Как отмечается, через несколько часов после этого испанка опубликовала в Stories фото с бокалом вина, который она подняла за столом с мужчиной. Лица последнего при этом не видно на снимке.

Напомним, жена Павла Мамаева опубликовала в Stories серию постов, посвятив их неверности футболиста.

"Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК "Ростов", — написала Алана.

Жена Павла Мамаева считает, что футболист якобы изменил ей с 29-летней испанкой по имени Ирен.

Алана опубликовала в Stories фото удостоверения личности девушки, которую она заподозрила в связи со своим супругом. 

По словам жены Мамаева, знакомые рассказали ей о похождениях супруга в перерывах между его тренировками.

Как отмечает издание Sport24, адвокат Гарсии Морено Тереза Буэйес после случившегося собирается подать против Аланы иск в Испании, желая добиться для супруги футболиста запрета на въезд в европейскую страну. При этом Тереза Буэйес обвинила Алану в угрозах убийства.

Напомним, звездная пара состоит в браке с 2013 года и воспитывает дочь. В 2018 году Алана узнала после ареста спортсмена, что он изменял ей, однако в конце концов приняла решение простить мужа и сохранить семью.

Как писал NEWSTES, ранее жена Мамаева попала в больницу из-за отравления таблетками, полиция проводит проверку.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Норвегия остановила продажу России завода двигателей
Норвегия остановила продажу России завода двигателей
Кудрин заявил о невозможности рывка в экономике без либералов
Кудрин заявил о невозможности рывка в экономике без либералов
В Республике Бурятия построена школа на 450 мест в рамках нацпроекта «Образование»
В Республике Бурятия построена школа на 450 мест в рамках нацпроекта
Школьники Москвы смогут принять участие во II этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике
Школьники Москвы смогут принять участие во II этапе олимпиады Центра
В Москве для педагогов пройдет семинар по финансовой и бюджетной грамотности школьников
В Москве для педагогов пройдет семинар по финансовой и бюджетной
Менеджер певицы Manizha объяснила выбор песни на русском для «Евровидения»
Менеджер певицы Manizha объяснила выбор песни на русском для
Эллиот Пейдж осудил запрет гормональной терапии для несовершеннолетних
Эллиот Пейдж осудил запрет гормональной терапии для несовершеннолетних
Русский актер из «Игры престолов» вспомнил о пытках электрошокером
Русский актер из «Игры престолов» вспомнил о пытках электрошокером
Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену
Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену
У Александра Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь
У Александра Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь
Шоу на ледовой арене и фейерверки: сюрприз Джигана растрогал Оксану Самойлову до слез
Шоу на ледовой арене и фейерверки: сюрприз Джигана растрогал Оксану
В ФРГ объяснили, почему отказ от "Северного потока — 2" обойдется дорого
В ФРГ объяснили, почему отказ от "Северного потока — 2" обойдется

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе

Еще по теме

"Опять начал гулять": Алана Мамаева обвинила футболиста в измене с испанкой
Жена Мамаева попала в больницу из-за отравления таблетками, полиция проводит проверку
Любовница Павла Мамаева показала положительный тест на беременность
Любовница Павла Мамаева обратилась к адвокатам из-за травли его жены