СМИ сообщили о прекращении работы WhatsApp на некоторых моделях смартфонов

Вадим Карасев

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на iPhone с устаревшей операционной системой (ОС). Владельцы этих гаджетов не смогут пользоваться приложением после следующего обновления, сообщает тематический портал WABetaInfo.

Проблема возникнет только у устройств на базе операционной системы iOS 9 — iPhone 4 и iPhone 4S, которые появились в 2011 году и перестали продаваться в 2014 году в большинстве стран. Компания-производитель прекратила поддержку модели в 2015 году — тогда для нее вышло последнее обновление до iOS 9.

В официальном блоге приложения пока нет никакого подтверждения данной информации. В списке ОС для iPhone, поддерживаемых программой, указаны iOS 9 и более новые версии.



Ранее NEWSTES писал, что cервис WhatsApp уже предупреждал о прекращении работы на старых моделях смартфонов iPhone, а также на устройствах с необновленной системой Android с 31 декабря.