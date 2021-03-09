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СМИ сообщили о прекращении работы WhatsApp на некоторых моделях смартфонов

СМИ сообщили о прекращении работы WhatsApp на некоторых моделях смартфонов

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на iPhone с устаревшей операционной системой (ОС). Владельцы этих гаджетов не смогут пользоваться приложением после следующего обновления, сообщает тематический портал WABetaInfo.

Проблема возникнет только у устройств на базе операционной системы iOS 9 — iPhone 4 и iPhone 4S, которые появились в 2011 году и перестали продаваться в 2014 году в большинстве стран. Компания-производитель прекратила поддержку модели в 2015 году — тогда для нее вышло последнее обновление до iOS 9. 

В официальном блоге приложения пока нет никакого подтверждения данной информации. В списке ОС для iPhone, поддерживаемых программой, указаны iOS 9 и более новые версии.

Ранее NEWSTES писал, что cервис WhatsApp уже предупреждал о прекращении работы на старых моделях смартфонов iPhone, а также на устройствах с необновленной системой Android с 31 декабря.

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По материалам: uposters.ru
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