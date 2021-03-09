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Собчак рассказала об опыте употребления наркотиков

Собчак рассказала об опыте употребления наркотиковФото: @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своем опыте употребления наркотиков. Об этом пишет «Пятый канал».

Она упомянула о наркотиках, от которых впоследствии отказалась, когда пришло осознание их пагубного влияния на организм. «Мне вообще нельзя курить. У меня паранойя начинается. То есть прямо жесть», — сказала Собчак. Телеведущая призналась, что в момент употребления ей начинает казаться, что за ней кто-то следит и ее хотят убить.

Телеканал отмечает, что телеведущая ни раз предавала огласке детали жизни времен бурной молодости. Позднее Ксения Собчак открыто заявляла, что наркотики могут погубить жизнь любого человека.

В январе 2018-го Собчак выступила за легализацию легких растительных наркотиков в стране. По словам Собчак, такая мера поможет решить вопрос с «наркотической эпидемией» в России. «Я сама этим не пользуюсь, но я и водку бутылками не пью. И я не очень понимаю, почему водку пить в огромном количестве — это считается нормальным у нас в стране, а использовать марихуану, от которой гораздо меньше последствий, даже с точки зрения статистики преступлений, — нет», — пояснила она.

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По материалам: lenta.ru
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