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Собянин поздравил с днем рождения Ларису Голубкину

Собянин поздравил с днем рождения Ларису Голубкину
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Ларису Голубкину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.

"Ваше вдохновенное творчество дарит людям радость встречи с прекрасным и является яркой страницей летописи отечественного искусства. Пусть вашим планам и замыслам всегда сопутствуют удача и успех", - говорится в телеграмме.

Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Ее дебют в кино состоялся в 1962-м - в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", где актриса сыграла главную роль. Помимо кино, значительную часть своего творческого пути Лариса Голубкина отдала театру и выступлениям на эстраде.


Актриса награждена орденами "Знак Почета" и Дружбы.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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