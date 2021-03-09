Собянин распорядился о выплате материальной помощи чернобыльцам

Вадим Карасев

Памятник героям Чернобыля, установленный в Москве в 2017 году

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что жители российской столицы, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или пострадавшие от нее, получат разовые выплаты на сумму до 10 тысяч рублей.

В пресс-службе Собянина уточнили, что сейчас в Москве насчитывается 15113 человек, принадлежащих к вышеуказанным категориям. Деньги также выплатят ликвидаторам других радиационных аварий. Минимальная сумма составит 3000 рублей.

Власти российской столицы традиционно осуществляют подобные выплаты ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, который наступит через полтора месяца.

Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС взорвался 26 апреля 1986 года, это стало крупнейшим подобным инцидентом в истории ядерной энергетики.