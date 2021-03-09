Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собянин распорядился о выплате материальной помощи чернобыльцам

Собянин распорядился о выплате материальной помощи чернобыльцам
Памятник героям Чернобыля, установленный в Москве в 2017 году

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что жители российской столицы, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или пострадавшие от нее, получат разовые выплаты на сумму до 10 тысяч рублей.

В пресс-службе Собянина уточнили, что сейчас в Москве насчитывается 15113 человек, принадлежащих к вышеуказанным категориям. Деньги также выплатят ликвидаторам других радиационных аварий. Минимальная сумма составит 3000 рублей.

Власти российской столицы традиционно осуществляют подобные выплаты ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, который наступит через полтора месяца.

Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС взорвался 26 апреля 1986 года, это стало крупнейшим подобным инцидентом в истории ядерной энергетики.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Норвегия остановила продажу России завода двигателей
Норвегия остановила продажу России завода двигателей
Кудрин заявил о невозможности рывка в экономике без либералов
Кудрин заявил о невозможности рывка в экономике без либералов
В Республике Бурятия построена школа на 450 мест в рамках нацпроекта «Образование»
В Республике Бурятия построена школа на 450 мест в рамках нацпроекта
Школьники Москвы смогут принять участие во II этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике
Школьники Москвы смогут принять участие во II этапе олимпиады Центра
В Москве для педагогов пройдет семинар по финансовой и бюджетной грамотности школьников
В Москве для педагогов пройдет семинар по финансовой и бюджетной
Менеджер певицы Manizha объяснила выбор песни на русском для «Евровидения»
Менеджер певицы Manizha объяснила выбор песни на русском для
Эллиот Пейдж осудил запрет гормональной терапии для несовершеннолетних
Эллиот Пейдж осудил запрет гормональной терапии для несовершеннолетних
Русский актер из «Игры престолов» вспомнил о пытках электрошокером
Русский актер из «Игры престолов» вспомнил о пытках электрошокером
Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену
Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену
У Александра Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь
У Александра Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь
Шоу на ледовой арене и фейерверки: сюрприз Джигана растрогал Оксану Самойлову до слез
Шоу на ледовой арене и фейерверки: сюрприз Джигана растрогал Оксану
В ФРГ объяснили, почему отказ от "Северного потока — 2" обойдется дорого
В ФРГ объяснили, почему отказ от "Северного потока — 2" обойдется

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе

Еще по теме

Все пострадавшие от тайфуна в Приморье получат компенсации
Ликвидаторов Чернобыльской аварии лишили части пенсий
МЧС рассказало о выдаче удостоверений ликвидаторам аварии на ЧАЭС
МАГАТЭ: уровень радиации в чернобыльской зоне снизился в несколько сотен раз с 1986 года