Соня Йончева примет участие в концерте Пласидо Доминго в Большом театре

Влада Некрасова

Мэтр мировой оперы Пласидо Доминго второй раз выступит 9 марта в Большом театре в формате гала-концерта и представит московской публике новую "команду" оперных звезд, некоторые из них впервые выступят здесь, сообщает сайт ГАБТа.

Украшением гала-концерта под названием "Весна. Любовь. Опера!" станет Соня Йончева, одна из самых востребованных певиц современности. Обладательница виртуозной техники и голоса с тембром редкостной красоты, она имеет поистине безграничный репертуар: барочные оперы, бельканто, оперы Верди и Пуччини.

А трамплином для ее головокружительной международной карьеры послужила победа именно на конкурсе Пласидо Доминго "Опералия" в 2010 году.

Еще одна потрясающая оперная дива Аида Гарифуллина украсит этот вечер. В Большом она блестяще исполнила партию Волховы на премьере оперы" Садко" в постановке Дмитрия Чернякова и Мюзетты в представлениях оперы " Богема", которыми дирижировал маэстро Доминго.