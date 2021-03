Состоящий из четырех слов первый в мире твит продадут за 2,5 миллиона долларов

Первую в мире публикацию в Twitter, принадлежащую основателю соцсети Джеку Дорси и состоящую из четырех слов, продадут на аукционе за 2,5 миллиона долларов. Соответствующие данные приведены на сайте аукциона.

«Просто настраиваю свой Twitter» (just setting up my twttr), — написал Дорси 21 марта 2006 года. Борьба за этот твит развернулась между генеральным директором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави и китайским предпринимателем, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном.

По правилам аукциона, по завершении торгов автор публикации получает 95 процентов выигранной суммы, а пять процентов отходят площадке. Транзакции осуществляются при помощи криптовалюты.

Дорси выставил свой твит на торги 5 марта, в пятницу. Продаваемая публикация представлена в формате виртуального актива — невзаимозаменяемого токена (NFT). Такой формат используется для продажи и передачи прав на виртуальную собственность. Покупатель получит полное право на обладание постом.

