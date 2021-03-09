Создатели «Спутника V» потребовали извинений от регулятора ЕС

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Создатели «Спутника V» потребовали публичных извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе, сравнившей возможность экстренного одобрения препарата против коронавируса с «русской рулеткой». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российской вакцины.

Разработчики препарата обратили внимание на негативные комментарии о государствах Евросоюза (ЕС), одобривших «Спутник V» без регистрации в EMA. По их мнению, слова Виртумер-Хохе вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. «EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к агентству и самому процессу экспертизы», — сказано в заявлении.

На странице «Спутника V» добавили, что европейцы заслуживают беспристрастной экспертизы препарата, а EMA не имеет права подобными заявлениями подрывать доверие к регуляторам тех 46 стран, которые одобрили российский препарат.

Виртумер-Хохе высказала такое мнение в эфире австрийского телеканала ORF, рассуждая об экстренном одобрении «Спутника V» в Австрии, как это было сделано в Венгрии.

5 марта представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что странам Европы разрешено самостоятельно закупать «Спутник V», не дожидаясь одобрения от ЕМА. Днем ранее агентство начало экспертизу российской вакцины. Специалисты оценят соответствие препарата установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

2 марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна начала переговоры по поводу производства российской вакцины. «Я говорил по телефону с [президентом России] Владимиром Путиным. После этого мы поддерживаем постоянный контакт с российским послом [в Вене Дмитрием Любинским], а также производственными компаниями в России», — рассказал политик.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.