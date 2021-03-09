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Способное достроить «Северный поток-2» судно прибыло в Калининград

Способное достроить «Северный поток-2» судно прибыло в КалининградФото: Михаил Голенков / РИА Новости

Способное достроить «Северный поток-2» судно — трубоукладчик «Академик Черский» — прибыло в Калининград для испытаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Потом судно приступит к прокладке своего участка трубы в исключительной экономической зоне Дании, сейчас там уже работает баржа Фортуна.

Ранее в марте стало известно, что строительство Северного потока-2 отложили на полгода: до сентября 2021-го. Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря изначально должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешали санкции со стороны США, из-за которых проект начали покидать европейские компании.

По состоянию на начало марта 2021-го степень готовности газопровода составляет 98 процентов, а стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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