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«Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы

«Спутник V» начнут производить в четырех странах ЕвропыФото: Владислав Воднев / РИА Новости

Российскую вакцину «Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы: помимо Италии, соответствующие договоренности имеются с Германией, Францией и Испанией. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая по российскому телевидению, сообщает Reuters.

Подробностей Дмитриев не сообщил.

Как пишет Reuters, в министерстве экономики Франции накануне 9 марта заявляли, что на данный момент в стране недостаточно мощностей для производства «Спутника V».

Ранее 9 марта стало известно, что «Спутник V» с июля 2021 года начнут производить на севере Италии. РФПИ заявил, что Итало-Российская торговая палата уже подписала соответствующий договор. Согласно планам, до конца этого года удастся произвести до 10 миллионов готовых доз препарата.

В мире

По материалам: lenta.ru
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