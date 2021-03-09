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Сроки строительства «Северного потока-2» уточнили

Сроки строительства «Северного потока-2» уточнилиФото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Строительство второй нитки газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании начнется в марте. Такие сроки названы в графике, полученном Датским энергетическим агентством (ДЭА) от оператора строительства Nord Stream 2 AG, сообщает ТАСС.

Представитель пресс-службы ведомства уточнил, что непосредственно перед началом работ оператор должен представить скорректированный график, но дополнительного утверждения он не потребует.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград для очередных испытаний. Судно рассматривалось в качестве главного кандидата на возобновление строительства «Северного потока-2», однако к настоящему времени, спустя десять месяцев после прибытия в Балтийское море, так и не было задействовано в работах.

Укладку труб ведет баржа «Фортуна». По состоянию на начало марта 2021-го степень завершения работ составляет 98 процентов. После датских вод надо будет вести строительство у берегов Германии.

4 марта зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что работы по завершению строительства завершат не раньше сентября 2021 года, хотя ранее говорилось о конце апреля. По его словам, вмешаться могут множество факторов, в том числе погода.

Нерешенными остаются проблемы сертифицирования и страхования газопровода, европейские компании отказываются от сотрудничества под угрозой санкций со стороны США. В январе в «Газпроме» допустили, что маршрут не будет запущен вообще, однако лишь в случае исключительных условий.

Администрация президента США Джо Байдена пока не расширила санкции в отношении «Северного потока-2», что вызвало возмущение со стороны конгрессменов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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