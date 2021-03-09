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США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19Фото: David W Cerny / Reuters

США обвинили российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса Pfizer и Moderna. Об этом на брифинге заявил представитель госдепартамента Нед Прайс, его слова передает РИА Новости.

По его словам, Глобальный центр по взаимодействию при госдепе идентифицировал четыре онлайн-программы, которые работали над распространением ложных данных. Прайс пояснил, что эти сервисы включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных на территории США.

«Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей», — заявил представитель госдепа, не уточнив, о каких платформах идет речь, и не приводя конкретных примеров дезинформации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Россию с успехом вакцины против коронавируса «Спутник V».

В мире

По материалам: lenta.ru
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