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США подтвердили свое намерение и дальше мешать «Северному потоку-2»

США подтвердили свое намерение и дальше мешать «Северному потоку-2»Фото: Maxim Shemetov / REUTERS

США намерены и дальше мешать строительству «Северного потока-2». Об этом заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, передает ТАСС.

«Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение строительства газопровода. Президент США Джо Байден считает это плохой сделкой», — сказал он.

9 марта конгрессмены США обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием разъяснить отсутствие санкций в отношении организаций, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2». 40 сенаторов-республиканцев выразили обеспокоенность тем фактом, что администрация Байдена так и не ввела санкции в отношении судов и компаний, вовлеченных в строительство газопровода, тогда как вся информация о них есть в публичном доступе.

Ранее стало известно, что строительство второй нитки газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании начнется в марте. Такие сроки названы в графике, полученном Датским энергетическим агентством (ДЭА) от оператора строительства Nord Stream.

В мире

По материалам: lenta.ru
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