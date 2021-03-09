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США пригрозили Египту санкциями за планы купить у России Су-35

США пригрозили Египту санкциями за планы купить у России Су-35Фото: Александр Вильф / РИА Новости

США пригрозили Египту санкционным давлением в связи с планами страны купить у России партию истребителей Су-35. Об этом заявил в телефонном звонке египетскому министру иностранных дел Самеху Шухри госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Al Jazeera.

Как пояснили эксперты издания, Каир договорился с Москвой, чтобы диверсифицировать источники своих вооружений. Однако сделка может быть заморожена под давлением Вашингтона: Египет сейчас является партнером США и получает от него 1,3 миллиарда долларов военной помощи ежегодно. Под угрозой лишиться этих средств египетские власти могут и отказаться от российских истребителей.

В предыдущий раз о беспокойстве Госдепа США по поводу возможной сделки России и Египта сообщалось в феврале 2021 года.

В марте 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия и Египет подписали договор о поставках Каиру истребителей Су-35 за два миллиарда долларов. Впоследствии США неоднократно оказывали давление на Египет в связи с предполагаемой закупкой и требовали от нее отказаться.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.

В мире

По материалам: lenta.ru
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