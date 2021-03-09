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Стало известно о возможном изнасиловании Валентины Легкоступовой перед смертью

Стало известно о возможном изнасиловании Валентины Легкоступовой перед смертьюФото: Антон Денисов / РИА Новости

Профессор НИИ Склифосовского Игорь Шарипов в ходе шоу «Пусть говорят» сообщил о возможном изнасиловании певицы Валентины Легкоступовой перед смертью. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Эксперт рассказал о результатах судмедэкспертизы и заявил, что некоторые признаки указывают на то, что над артисткой надругались. «У нее огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер — это насилие. Да, я не исключаю сексуальное насилие», — отметил Шарипов.

Он выразил уверенность, что исполнительницу хита «Ягода-малина» либо избили, либо она сильно ударилась во время падения. «У нее поражены лобные доли головного мозга слева, височная, затылочная, то есть все левое полушарие», — пояснил профессор.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. 11 августа появилась информация о том, что певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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