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Супруга британского принца Гарри заявила о расизме в королевской семье

Супруга британского принца Гарри заявила о расизме в королевской семье

Жена британского принца Гарри, актриса Меган Маркл заявила, что в британской королевской семье процветает расизм. В интервью американской телеведущей Опре Уинфри она упомянула также о чрезвычайно строгих ограничениях, которые налагает жизнь с такими людьми.

По словам Маркл, кто-то из королевской семьи (интервьюируемая не уточнила, кто именно) спрашивал, насколько темной будет кожа их будущего ребенка с учетом того, что мать актрисы — чернокожая. Она добавила, что месяцами не выходила из дома по собственному желанию и чувствовала себя чрезвычайно одиноко, в том числе ее посещали "суицидальные мысли".

Сам принц рассказал, что семья перестала его финансово поддерживать, поэтому он заключил контракты с Netflix и Spotify, а также некоторое время жил за деньги, которые оставила принцесса Диана. Свои отношения с Елизаветой II он притом считает "очень хорошими", в отличие от отношений с отцом (принцем Чарльзом) и братом (принцем Уильямом).

Принц Генри Чарльз Альберт Дэвид встречается с американской актрисой Меган Маркл с 2016 года. В 2018 году они сыграли свадьбу, а еще спустя несколько лет молодожены сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи.

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По материалам: uposters.ru
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