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Супруги Дмитренко набирают команду в сетевой маркетинг

Супруги Дмитренко набирают команду в сетевой маркетинг

Недавно Ольга Рапунцель говорила о том, что они с мужем работают в сетевом маркетинге. А теперь они предлагают присоединиться всем, кто хочет научиться зарабатывать в удаленном режиме. Только пользователи как-то не слишком верят в успех такой деятельности. Каждый второй домовец пробовал свои силы в этом, и все отказались, кроме Антона Гусева.

Кто бы мог подумать, что супруги Дмитренко заинтересуются сетевым маркетингом? А Оля и Дима захотели пойти по пути Антона Гусева. Похоже, только они верят в то, что на этом можно неплохо заработать. Все экс-участники, пробовавшие свои силы, отказались от напрасных трудов. Даже Арай Чобанян успел засветиться рядом с Алиной Устиненко, но вовремя испарился, пишет newstes.ru.
Один Антон Гусев старательно рассказывает о своих миллионных доходах, но ему можно, у него богатая супруга, а на кого рассчитывают Рапунцели, кто будет их прикрывать и обеспечивать, пока они будут тратить время на сетевой маркетинг? К тому же, они объявили о наборе желающих к ним присоединиться, но с такими хейтерами, как у них, можно загубить даже хорошую идею.

Впрочем, сама Ольга тоже может загубить любое хорошее начинание. Пример тому - подарок Димы Дмитренко на 8 марта. Хотя им удалось выбраться на концерт, Рапунцель сбежала, не дождавшись конца и прихватила мужа, причитая, что она себе места не находит, переживая, как там ее дети. Если верить Оле, она чуть не поседела.

«Как я вас понимаю», «Мы тоже детей ни на кого не оставляем», «Я тоже чуть не поседела, когда пришлось с сестрой оставить. Понимаю вас», - пишут пользователи.

Зря Дмитренко потратился на билеты, хотя уже давно не баловал жену подарками, предпочитая ограничиваться рекламными презентами. Рапунцели успели сделать на концерте несколько сторис, чтобы все убедились, что они действительно там были, но как только поклонники получили подтверждение, они ушли. Плюс для Оли в том, что ее поклонницы ее поддержали, заверив, что сами такие же.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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