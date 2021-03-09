Светлана Рожкова об отношении к браку Петросяна и Брухуновой и неизлечимой болезни

Лидия Мартынова

В последнее время юмористка пропала с радаров поклонников, но это не значит, что мы ее не увидим больше на большой сцене. Светлана Рожкова возвращается к зрителям с обновленной программой, которая наверняка станет большим подарком для любителей юмора.

Несколько лет назад любимице публики поставиши неутешительный диагноз — билиарный цирроз печени. Благодаря усилиям врачей и старанию самой звездной пациентки заболевание удается держать под контролем. Сегодня Светлана Анатольевна ведет активный образ жизни и уже приступает к гастрольной деятельности, которая, по ее словам, хорошо спасает от недугов.

«Творческий год начался — артисты его так долго ждали! Я вспомнила старые свои номера, а также освежила программу новыми шутками. Так что с удовольствием покажу то, что придумала во время карантина. В плане болезни все стабильно, тьфу-тьфу, плюю через левое плечо. Мне слегка поменяли тактику лечения, так как я переболела ковидом. Коронавирус не положительно сказался на моем самочувствии, но я в строю, и начинаю гастролировать с 8 марта. Думаю, что это пойдет мне на пользу, ведь сцена лечит! К сожалению, моя болезнь не лечится полностью, но процессы идут очень и очень медленно, поэтому, друзья мои, у меня есть время на творчество и полноценную хорошую жизнь. Ковид прошел в легкой форме, в больнице не лежали. Три месяца назад всей семьей переболели и все еще не пришли в ту физическую форму, в которой были до заражения. Заболевание это коварное и неоднозначное», — поделилась 56-летняя юмористка со «NewsTes.ruом».

К слову, все тяжелые моменты Светлане Анатольевной помог пережить супруг Юрий, с которым она уже много лет вместе. На вопрос о том, в чем заключается секрет их семейного счастья, артистка лишь пожимает плечами.

«Мы с Юрой рядом 24 часа в сутки. Это великое счастье и, конечно, одна из трудностей общения. Ведь в какой-то момент наступает желание побыть в одиночестве, зарядиться. И, знаете, мы не мешаем друг другу это делать. Мы не претендуем на личное пространство. Ничего не хочу менять и не хочу давать никаких рекомендаций и советов, ведь у каждого своя ситуация. Просто будьте терпеливы и любите друг друга, вот и все!» — подчеркивает Рожкова.

Сегодня многие юмористы высказываются по поводу брака Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, считая его неравным из-за значительной разницы в возрасте, которая составляет более 40 лет. У Рожковой свое мнение на этот счет.

«С Евгением Вагановичем у нас не изменились отношения, мы с ним все раскланиваемся, как и прежде, беседуем. К его супруге Татьяне отношусь очень доброжелательно. Ему же жить, ему и выбирать! Год назад у них родился сын. Чудесный мальчик! Евгений Ваганович его сильно любит. Я к этой ситуации не отношусь как-то недоброжелательно, ну а как иначе?» — подчеркнула Светлана Анатольевна.