Татьяна Абрамова верит в излечение Анастасии Заворотнюк

Анастасия Иванова

Актриса рассказала о сыне, который в годовалом возрасте боролся с раком.

Татьяна Абрамова в ходе программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» рассказала о том, что ее сын Александр смог справиться с серьезной болезнью. В 1,5 года мальчику поставили онкологию. У него было новообразование в районе надпочечника.

Спасти ребенка удалось благодаря курсу в российской и немецкой клиниках, где обследовался мальчик.

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«У ребенка просто полтора года жизни взяли и изъяли. Самые важные, когда он начал говорить, начал уверенно ходить. И вдруг его положили, рот закрыли. Это было достаточно сложно. Я никогда не задавала себе вопрос: за что? Я сразу пошла в храм и стала потихонечку воцерковляться и понимать силу молитвы»,

– рассказала Татьяна.

Абрамова считает, что именно ее молитвы помогли спасти сына, потому что никто из медиков не был уверен, что лечение поспособствует выздоровлению ребенка. Именно поэтому у Анастасии Заворотнюк есть шанс на выздоровление. Близким звезды надо молиться за здоровье актрисы и верить, что все будет хорошо, тогда все получится!

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