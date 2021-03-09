Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Татьяна Абрамова верит в излечение Анастасии Заворотнюк

Татьяна Абрамова верит в излечение Анастасии Заворотнюк

Актриса рассказала о сыне, который в годовалом возрасте боролся с раком.

Татьяна Абрамова в ходе программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» рассказала о том, что ее сын Александр смог справиться с серьезной болезнью. В 1,5 года мальчику поставили онкологию. У него было новообразование в районе надпочечника.


Спасти ребенка удалось благодаря курсу в российской и немецкой клиниках, где обследовался мальчик.

[media=https://www.instagram.com/p/CArzRLig-nH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

«У ребенка просто полтора года жизни взяли и изъяли. Самые важные, когда он начал говорить, начал уверенно ходить. И вдруг его положили, рот закрыли. Это было достаточно сложно. Я никогда не задавала себе вопрос: за что? Я сразу пошла в храм и стала потихонечку воцерковляться и понимать силу молитвы»,

– рассказала Татьяна.

Абрамова считает, что именно ее молитвы помогли спасти сына, потому что никто из медиков не был уверен, что лечение поспособствует выздоровлению ребенка. Именно поэтому у Анастасии Заворотнюк есть шанс на выздоровление. Близким звезды надо молиться за здоровье актрисы и верить, что все будет хорошо, тогда все получится!

[media=https://www.instagram.com/p/B-ghtN1nEL3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

В России задумали ограничить рекламу фастфуда
В России задумали ограничить рекламу фастфуда
Помощник Горбачева ответил Кравчуку на слова об идее сохранить СССР
Помощник Горбачева ответил Кравчуку на слова об идее сохранить СССР
Названы российские города с самыми грубыми водителями
Названы российские города с самыми грубыми водителями
Россиян предостерегли от проникновения мошенников в мобильный банк
Россиян предостерегли от проникновения мошенников в мобильный банк
Коллекторы выяснили основные причины долгов по кредитам
Коллекторы выяснили основные причины долгов по кредитам
В России заморозят цены на мясо птицы
В России заморозят цены на мясо птицы
Татьяна Абрамова верит в излечение Анастасии Заворотнюк
Татьяна Абрамова верит в излечение Анастасии Заворотнюк
Как Шугу поздравили с днем рождения: «С твоим днем самая вкусная пельмешка из Дэгу!»
Как Шугу поздравили с днем рождения: «С твоим днем самая вкусная
Личная жизнь, Тэхён и депрессия: что мы не знали про Шугу из BTS?
Личная жизнь, Тэхён и депрессия: что мы не знали про Шугу из BTS?
Вакцину "Спутник V" в Казахстане получили более 33 тысяч человек
Вакцину "Спутник V" в Казахстане получили более 33 тысяч человек
Соня Йончева примет участие в концерте Пласидо Доминго в Большом театре
Соня Йончева примет участие в концерте Пласидо Доминго в Большом
«Наше завдання — через добробут громад зробити Україну сильною», — Віолета Лабазюк
«Наше завдання — через добробут громад зробити Україну сильною», —

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
Россияне стали реже звонить в банк, но чаще писать в чатах, показал опрос
Россияне стали реже звонить в банк, но чаще писать в чатах, показал
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
Захарова рассказала о поздравлениях западных коллег с 8 Марта
Захарова рассказала о поздравлениях западных коллег с 8 Марта
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу

Еще по теме

Кудрявцева узнала тайну звезды сериалов и расплакалась
Алсу рассказала, как назвала новорожденного сына
Татьяна Абрамова: «Я стала обреченной женой номер два»
«Понимала, как только я заплачу, то потеряю его» – сын Татьяны Абрамовой чуть не умер от онкологии в полтора года