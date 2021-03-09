Телеведущая узнала об измене благодаря фитнес-браслету

Лидия Мартынова

Британская телеведущая раскрыла измену своего молодого человека благодаря "необычной" ночной активности его фитнес-браслета, об этом сообщает The Sun.

Надя Эссекс, известная 39-летняя телеведущая, рассказала в видео на TikTok, что вместе с молодым человеком носила синхронизированные фитнес-браслеты, благодаря чему пара могла видеть показатели здоровья друг друга, включая сжигаемые калории.

По словам женщины, после возвращения бойфренда с вечеринки она решила приготовить ему завтрак. Просмотрев информацию с его фитнес-браслета, она увидела, что между двумя и тремя часами ночи ее молодой человек сжег более 500 калорий.

Эссекс добавила, что подняла данный вопрос перед своим избранником, после чего "запихнула ему завтрак туда, где не светит солнце".