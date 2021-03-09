Телеведущая узнала об измене благодаря фитнес-браслету
Сегодня, 02:05 Лидия Мартынова
Британская телеведущая раскрыла измену своего молодого человека благодаря "необычной" ночной активности его фитнес-браслета, об этом сообщает The Sun.
Надя Эссекс, известная 39-летняя телеведущая, рассказала в видео на TikTok, что вместе с молодым человеком носила синхронизированные фитнес-браслеты, благодаря чему пара могла видеть показатели здоровья друг друга, включая сжигаемые калории.
По словам женщины, после возвращения бойфренда с вечеринки она решила приготовить ему завтрак. Просмотрев информацию с его фитнес-браслета, она увидела, что между двумя и тремя часами ночи ее молодой человек сжег более 500 калорий.
Эссекс добавила, что подняла данный вопрос перед своим избранником, после чего "запихнула ему завтрак туда, где не светит солнце".
По материалам: ria.ru