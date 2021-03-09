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Турецкий суд оправдал шестерых и наказал пятерых пожизненными сроками по делу об убийстве посла России

Турецкий суд оправдал шестерых и наказал пятерых пожизненными сроками по делу об убийстве посла России

В Турции суд вынес приговор по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, произошедшем в 2016 году. Всего по делу проходили 28 обвиняемых, из которых 9 все еще в розыске.

Непосредственно убийца Карлова — полицейский Мавлют Мерт Алтынташ — был застрелен силами безопасности сразу после покушения, поэтому судили его предполагаемых подельников и "вдохновителей", включая оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (заочно). Свою вину подсудимые не признали.

Согласно вердикту, шесть человек оказались оправданы. Пять обвиняемых приговорены к пожизненному заключению, двое из них притом признаны виновными в терроризме. Несколько человек получили сроки от 5 до 9 лет. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

Глава российской дипмиссии был убит во время открытия в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Турецкие власти сочли это провокацией с целью осложнить отношения с Россией.

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По материалам: uposters.ru
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