Турецкий суд оправдал шестерых и наказал пятерых пожизненными сроками по делу об убийстве посла России

Вадим Карасев

В Турции суд вынес приговор по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, произошедшем в 2016 году. Всего по делу проходили 28 обвиняемых, из которых 9 все еще в розыске.

Непосредственно убийца Карлова — полицейский Мавлют Мерт Алтынташ — был застрелен силами безопасности сразу после покушения, поэтому судили его предполагаемых подельников и "вдохновителей", включая оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (заочно). Свою вину подсудимые не признали.

Согласно вердикту, шесть человек оказались оправданы. Пять обвиняемых приговорены к пожизненному заключению, двое из них притом признаны виновными в терроризме. Несколько человек получили сроки от 5 до 9 лет. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

Глава российской дипмиссии был убит во время открытия в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Турецкие власти сочли это провокацией с целью осложнить отношения с Россией.