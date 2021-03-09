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У Александра Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь

У Александра Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь

Александр Панкратов-Черный не скрывает, что всегда был популярен у противоположного пола. Актер уже много лет состоит в браке, но это не мешает ему заводить отношения на стороне.


71-летний Александр Панкратов-Черный стал очередным гостем шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В эфире программы артист признался, что всегда восхищался женской красотой. «Блондинки, брюнетки — это все не важно. Главное, чтобы человек был хороший. Да, я гулял, бывало. Не отрицаю», — подчеркнул артист.

Вот уже более сорока лет Панкратов-Черный состоит в браке с киноведом Юлией Монаховой. У влюбленных есть общий сын Владимир. Однако Александр Васильевич не уверен, что у него нет внебрачных детей. В доказательство этого в студию программы пришла девушка по имени Зинаида , которая утверждает, что является дочерью актера.

«Я о вашем существовании не знал, милая», — только и смог ответить актер, впервые столкнувшись с предполагаемой наследницей. 

Это далеко не единственный сюрприз, который был приготовлен для артиста. В эфире программы Панкратов-Черный раскроет причины разводов с двумя бывшими женами, а также расскажет, как однажды сдавал тест ДНК, чтобы подтвердить отцовство с потенциальным ребенком.

Как жена актера относится к его любвеобильности, точно неизвестно. Ранее Александр Васильевич рассказывал, что много раз уходил из семьи. Он считал, что делает Юлию несчастной. Со временем Панкратов-Черный осознавал, что никого лучше супруги ему не найти. Именно поэтому он снова и снова возвращался к Монаховой.

Остальные подробности из личной жизни артиста можно будет узнать уже в субботу, 13 марта, в эфире шоу.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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