Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » У Шустера рассказали, кто мешает министру Чернышову очистить строительную отрасль от коррупции

У Шустера рассказали, кто мешает министру Чернышову очистить строительную отрасль от коррупции


Мафия в ГАСИ и других органах строительной отрасли сопротивляется антикоррупционным реформам, которые проводит министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Такое заявление сделал председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили во время эфира «Свободы Слова Савика Шустера». Министр подтвердил слова Саакашвили в своем посте в Facebook и сообщил о своих намерениях продолжить борьбу с коррупцией в сфере строительства.

У Шустера рассказали, кто мешает министру Чернышову очистить строительную отрасль от коррупции


По словам Саакашвили, важную роль в коррупционной пирамиде ГАСИ якобы играл заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов со своим помощником.

«По строительству… Президент Зеленский попросил меня им заняться. Я пришел к первому замглавы администрации Трофимову, он этим занимался, и он говорит: „Все прекрасно, потрясающе!“ Оказывается, он главный смотрящий. Оказывается, то, что выгодно украинцам, не выгодно Трофимову… Слава Богу, президент Зеленский его выгнал», — заявил Саакашвили.

Михеил Саакашвили добавил, что сопротивление антикоррупционным инициативам Алексея Чернышова начали оказывать с помощью митингов, которые, по его мнению, носили заказной характер.

«Как только министр начинает делать какие-то правильные шаги, система тут же оказывает сопротивление, — отметил Саакашвили добавив, что Чернышов «реально начал работать над этой темой, и мы почти дошли».

Также Саакашвили назвал бывшую главу Госархстройинспекции Елену Костенко, прилагающую, по мнению Саакашвили, значительные усилия для восстановления в должности, одной из ключевых фигуранток скандала вокруг ГАСИ, указав на ее беспрецедентные аппетиты и поборы.

Напомним, реформа ГАСИ является одной из важных для президента Зеленского. Старт реформы был дан в марте прошлого года. Министр Чернышов и профильное Министерство развития общин и территорий в настоящее время реализуют комплекс мер по изменению ранее принятого формата реформы, разработанного предыдущей командой Минрегиона. В недавнем интервью для LB.ua Чернышов рассказал, как будет работать система согласований в сфере строительства после завершения всех процедур и реформирования кадрового состава.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Это шанс! Появилась возможность купить аутфит BTS
Это шанс! Появилась возможность купить аутфит BTS
Это будет феерично! BTS выступят на GRAMMY Awards 2021!
Это будет феерично! BTS выступят на GRAMMY Awards 2021!
А как же Юля? Даня Милохин целует в губы своих подруг
А как же Юля? Даня Милохин целует в губы своих подруг
У Шмыгаля запретили работу общественного транспорта в «красной» зоне
У Шмыгаля запретили работу общественного транспорта в «красной» зоне
Куркума — польза и вред приправы для организма человека
Куркума — польза и вред приправы для организма человека
Что такое гороскоп совместимости по дате и году рождения?
Что такое гороскоп совместимости по дате и году рождения?
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат ВСУ
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат
В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла
В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла
Ложь школьницы привела к жестокому убийству учителя под Парижем
Ложь школьницы привела к жестокому убийству учителя под Парижем
Россия прокомментировала приговор по делу об убийстве посла Карлова в Турции
Россия прокомментировала приговор по делу об убийстве посла Карлова в
Мужчина преуменьшил заработок жены и был публично осмеян
Мужчина преуменьшил заработок жены и был публично осмеян
У Шустера рассказали, кто мешает министру Чернышову очистить строительную отрасль от коррупции
У Шустера рассказали, кто мешает министру Чернышову очистить

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл

Еще по теме

Саакашвили предложил устроить на Украине «майданчик против воров»
Саакашвили узнал о намерении Порошенко лишить его гражданства
Зеленский утвердил новый состав Национального совета реформ
Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы