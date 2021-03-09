У Шустера рассказали, кто мешает министру Чернышову очистить строительную отрасль от коррупции

Алексей Вольцев

Мафия в ГАСИ и других органах строительной отрасли сопротивляется антикоррупционным реформам, которые проводит министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Такое заявление сделал председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили во время эфира «Свободы Слова Савика Шустера». Министр подтвердил слова Саакашвили в своем посте в Facebook и сообщил о своих намерениях продолжить борьбу с коррупцией в сфере строительства.

По словам Саакашвили, важную роль в коррупционной пирамиде ГАСИ якобы играл заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов со своим помощником.

«По строительству… Президент Зеленский попросил меня им заняться. Я пришел к первому замглавы администрации Трофимову, он этим занимался, и он говорит: „Все прекрасно, потрясающе!“ Оказывается, он главный смотрящий. Оказывается, то, что выгодно украинцам, не выгодно Трофимову… Слава Богу, президент Зеленский его выгнал», — заявил Саакашвили.

Михеил Саакашвили добавил, что сопротивление антикоррупционным инициативам Алексея Чернышова начали оказывать с помощью митингов, которые, по его мнению, носили заказной характер.

«Как только министр начинает делать какие-то правильные шаги, система тут же оказывает сопротивление, — отметил Саакашвили добавив, что Чернышов «реально начал работать над этой темой, и мы почти дошли».

Также Саакашвили назвал бывшую главу Госархстройинспекции Елену Костенко, прилагающую, по мнению Саакашвили, значительные усилия для восстановления в должности, одной из ключевых фигуранток скандала вокруг ГАСИ, указав на ее беспрецедентные аппетиты и поборы.

Напомним, реформа ГАСИ является одной из важных для президента Зеленского. Старт реформы был дан в марте прошлого года. Министр Чернышов и профильное Министерство развития общин и территорий в настоящее время реализуют комплекс мер по изменению ранее принятого формата реформы, разработанного предыдущей командой Минрегиона. В недавнем интервью для LB.ua Чернышов рассказал, как будет работать система согласований в сфере строительства после завершения всех процедур и реформирования кадрового состава.