Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс

Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс

Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш обвинил Россию в подготовке "провокации" в Донбассе, чтобы ввести в регион миротворцев. Об этом он написал в фейсбуке.

Дипломат заявил, что Франция и Германия готовят некие "предложения по кластерам", согласно которым удастся создать дорожную карту прекращения войны в Донбассе. Но Москва продвигает идею о вводе миротворцев в зону конфликта.

"Цель провокации и введения "миротворцев" — создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские "предложения по кластерам" уже неактуальными и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу", — заявил Гармаш.

ДНР и ЛНР ведется подготовка к обороне, если Украина пойдет в "контрнаступление".
В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Оппозиция Армении рассказала, когда "откроет дорогу" в парламент Пашиняну
Оппозиция Армении рассказала, когда "откроет дорогу" в парламент
Экономист спрогнозировал, до какой отметки может укрепиться рубль
Экономист спрогнозировал, до какой отметки может укрепиться рубль
России предрекли катастрофически долгое лето
России предрекли катастрофически долгое лето
Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс
Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс
Российский журналист найден мертвым у себя дома
Российский журналист найден мертвым у себя дома
Стало известно о возможном изнасиловании Валентины Легкоступовой перед смертью
Стало известно о возможном изнасиловании Валентины Легкоступовой
Обнаружено неизвестное стихотворение Владимира Набокова о Супермене
Обнаружено неизвестное стихотворение Владимира Набокова о Супермене
Фильм Кончаловского о расстреле советских рабочих вошел в шорт-лист премии BAFTA
Фильм Кончаловского о расстреле советских рабочих вошел в шорт-лист
На российском рынке труб прошла рекордная сделка
На российском рынке труб прошла рекордная сделка
Сроки строительства «Северного потока-2» уточнили
Сроки строительства «Северного потока-2» уточнили
Юрий Фирсов: «Если меня увидят с кем-то в загсе, это не значит, что я встретил новую Валю»
Юрий Фирсов: «Если меня увидят с кем-то в загсе, это не значит, что я
«Вся семья опечалена»: Елизавета II прокомментировала интервью Меган Маркл и принца Гарри
«Вся семья опечалена»: Елизавета II прокомментировала интервью Меган

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе
В Москве высказались об ошибках за год борьбы с коронавирусом
В Москве высказались об ошибках за год борьбы с коронавирусом

Еще по теме

"По вопросу отправки миротворцев на Донбасс прогресса нет", - МИД Украины
Киев не пойдет на уступки в вопросе миротворцев в Донбассе, — МИД Украины
Порошенко: США поддержали предложения Украины по миротворцам на Донбассе
Бондарев: Количество миротворцев, предложенное США, создаст угрозу для Донбасса