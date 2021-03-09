Украина пыталась удалить крымских журналисток с совещания ОБСЕ
По ее словам, она выступала на совещании вместе с коллегой, главным редактором "Крымской газеты" Марией Волконской. После выступления один из представителей украинской делегации заявил, что она представляет "оккупированную территорию", и потребовал удалить Гридчину и Волконскую из виртуального пространства на площадке ОБСЕ.
С критикой и осуждением в адрес крымской делегации также выступили представители США, Канады, Великобритании и некоторых стран ЕС.
Выступление Гридчиной касалось работы журналистов в российском регионе, а также угроз украинцев в ее адрес в Интернете, связанных с ее деятельностью на посту главного редактора украиноязычного информационного агентства "Крым сегодня".