Украина пыталась удалить крымских журналисток с совещания ОБСЕ

Лидия Мартынова

Представители Киева оказывали давление на крымчан в ходе онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству. Об этом заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.

По ее словам, она выступала на совещании вместе с коллегой, главным редактором "Крымской газеты" Марией Волконской. После выступления один из представителей украинской делегации заявил, что она представляет "оккупированную территорию", и потребовал удалить Гридчину и Волконскую из виртуального пространства на площадке ОБСЕ.

С критикой и осуждением в адрес крымской делегации также выступили представители США, Канады, Великобритании и некоторых стран ЕС.

Выступление Гридчиной касалось работы журналистов в российском регионе, а также угроз украинцев в ее адрес в Интернете, связанных с ее деятельностью на посту главного редактора украиноязычного информационного агентства "Крым сегодня".