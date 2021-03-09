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Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

Российские власти расширили возможности досрочного выхода на пенсию по отдельным профессиям. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. 

Учителям, врачам, пожарным, спасателям и ряду других работников в трудовой стаж будут включать периоды обучения и дополнительного профессионального образования. В это время за ними должны сохраняться рабочие места, а работодатель обязан отчислять взносы на пенсионное страхование и выплачивать зарплату.

"Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Нововведение коснется всех категорий работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости. Особенно актуальным оно окажется для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации - врачей и учителей.

В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения. Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов

Ранее NEWSTES писал, что большинство россиян хотят получать пенсию от своего работодателя. 

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По материалам: uposters.ru
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